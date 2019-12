Pigeons a testé : le défroisseur à 19,90 euros de Carrefour

Cette semaine, On n’est pas des pigeons a testé un défroisseur en promo dans le folder de Carrefour… Va-t-il enlever les plis en un clin d’œil comme annoncé sur l’emballage ?

Avant de le vérifier avec une experte en nettoyage à sec et repassage, un constat d’abord : l’appareil est léger, esthétique et très facile à manier. La prise en main est en effet agréable. De plus, c’est facile à utiliser. On remplit le réservoir d’eau, on branche la prise et c’est parti !

Le défroisseur vertical de Klindo promet en effet d’être efficace sur trois types de textiles : le délicat, le synthétique et le tissu épais…

Première vérification : l’appareil laisse quelques plis mais si l’on passe plus de temps et qu’on insiste bien, le résultat est plutôt pas mal. Côté synthétique, c’est tout de suite mieux, le produit enlève vite les plis. Enfin, pour les tissus épais, c’est aussi plus net.

Verdict :

Pour un dépannage ou en voyage ou encore un complément de repassage (pour les plus méticuleux), le défroisseur de Klindo est une belle affaire. Ça marche aussi si on la flemme de sortir sa planche à repasser… Donc moi j’achète !