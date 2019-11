Pigeons a testé : la station météo Nor-Tec à 14,88 euros sur le site d'Action

Cette semaine, On n’est pas des pigeons a voulu tester une promo sur le site d’Action : la station météo Nor-Tec à 14,88 euros. Un prix tout doux pour ce type de produit.



A priori, on se dit " Pourquoi acheter une station météo ? " quand on peut y avoir accès gratuitement sur son smartphone. Oui mais, pour ceux qui n’ont pas envie de vivre avec un téléphone vissé à la main et qui ont envie de connaître la température, ce genre d’objet a de quoi séduire. D’autant plus qu’il promet de donner la température intérieure et extérieure, la pression atmosphérique, les prévisions météo, les phases de la Lune, la date et l’heure… Ajoutez à cela une alarme et vous avez une promo a priori hyperintéressante qu’on a eu envie de tester chez un météorologue amateur, Jean de Floreffe. Histoire de pouvoir comparer cette station avec la sienne au niveau des données.



Les plus

La station est accompagnée d’un petit capteur dans lequel il faut mettre des piles avant de l’installer à l’extérieur, dans un endroit à l’abri des rayons du soleil, idéalement à 1 mètre du sol.

Cinq minutes après le branchement de la station météo, la date, l’heure et les phases de la Lune sont mises à jour automatiquement.

Après cinquante minutes, les températures extérieure et intérieure correspondent à la station de Jean.

L’alarme fonctionne.

Certaines stations étant limitées à vingt mètres de portée, celle-ci est clairement supérieure puisque la distance entre le capteur et la station va jusqu’à soixante mètres.

Le moins