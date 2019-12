Pigeons a testé : l'épilateur à lumière pulsée à 49,90 euros de chez Cora

Il faut un certain entraînement avant de trouver comment bien manipuler cet épilateur. Ne fonctionnant que si la zone de contact est optimale, on a vraiment du mal à l’utiliser sur toutes les zones. Et puis, il faut faire attention à ne pas repasser sur l’endroit qu’on vient de traiter et rester suffisamment serré pour que l’épilation soit homogène, ce qui est compliqué.