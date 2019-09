Pigeons a testé : l'aspirateur-souffleur-broyeur à 25 euros chez Carrefour

Montage simple : l’assemblage du tube, du sac destiné à contenir les feuilles mortes et de la grande sangle à enfiler autour de son épaule se fait en moins d’une minute et sans lire le mode d’emploi.

Montage simple : l’assemblage du tube, du sac destiné à contenir les feuilles mortes et de la grande sangle à enfiler autour de son épaule se fait en moins d’une minute et sans lire le mode d’emploi.

Montage simple : l’assemblage du tube, du sac destiné à contenir les feuilles mortes et de la grande sangle à enfiler autour de son épaule se fait en moins d’une minute et sans lire le mode d’emploi.

Montage simple : l’assemblage du tube, du sac destiné à contenir les feuilles mortes et de la grande sangle à enfiler autour de son épaule se fait en moins d’une minute et sans lire le mode d’emploi.

Facile à manipuler : à première vue, l’appareil a l’air lourd et encombrant mais pas du tout. Il est super léger et facile à manipuler grâce à sa sangle. Les petites roues offrent confort un confort maximal.

Facile à manipuler : à première vue, l’appareil a l’air lourd et encombrant mais pas du tout. Il est super léger et facile à manipuler grâce à sa sangle. Les petites roues offrent confort un confort maximal.

Facile à manipuler : à première vue, l’appareil a l’air lourd et encombrant mais pas du tout. Il est super léger et facile à manipuler grâce à sa sangle. Les petites roues offrent confort un confort maximal.

Facile à manipuler : à première vue, l’appareil a l’air lourd et encombrant mais pas du tout. Il est super léger et facile à manipuler grâce à sa sangle. Les petites roues offrent confort un confort maximal.