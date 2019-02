Peut-on vraiment ramener tous ses achats chez Ikea ?

Une grande surface suédoise spécialisée dans l’ameublement à bas coût est formelle : " Vous avez 365 jours pour changer d’avis et tout rapporter chez nous. Et on vous rembourse! " Vous nous connaissez : on a voulu tester cette promesse…



Et, semaine de Saint-Valentin oblige, on a imaginé une histoire. Celle d’un homme abandonné par sa femme, et chez qui l’huissier a saisi tous les meubles. Il rencontre quelqu’un via une application de rencontre. Et comme cette dame lui dit adorer la nature, il décide de se meubler entièrement dans un style nature…

Le lendemain, comme le rendez-vous n’a pas donné les résultats espérés, il vient tout rapporter chez Ikea. Et en profite pour se remeubler dans un autre genre. Afin, le jour après, de tout ramener pour changer encore de style. Et ainsi de suite… Jusqu’où la patience des employés du service après-vente peut-elle être poussée?

Tourné en partie en caméra cachée (toutes les séquences dans la grande surface) et en partie dans un appartement remeublé chaque jour au gré de la fantaisie amoureuse de son occupant, le feuilleton Ikea se déclinera en quatre épisodes, à partir de ce mardi soir.