Peut-on tout négocier ? On a testé !

Alors que cette pratique est répandue dans d’autres contrées et même valorisée, voire appréciée, bien souvent lorsque l’on passe à la caisse, on n’envisage même pas de penser à marchander le prix . Une forme de respect envers le travail de la personne, une forme de confiance par rapport au prix mentionné mais aussi une petite gêne guident notre docilité à payer sans froncer les sourcils. Et pourtant, si l’on tente l’expérience, on se rend compte qu’ il est possible de discuter le prix des services et produits que l’on souhaite acqué rir .

Y a-t-il des lieux propices à la discussion ? Des catégories spécifiques de produits ou de services? Des montants qui permettent plus facilement de marchander ?

Nous avons pu obtenir des petites réductions sur de l’alimentaire, du filet américain, du vin, des pizzas, un café, mais aussi dans le non-alimentaire : sur un bouquet de fleurs, une paire de chaussures et même un taxi !

La marge de rentabilité de l’article permet ou non au vendeur de faire un geste commercial, mais ce n’est pas le seul critère. Tout dépend aussi du contexte, du lieu, de la période à laquelle on négocie. Un peu avant et après les soldes, les commerçants sont plus dans un état d’esprit propice à revoir leur prix ; et dans les marchés, les vendeurs ont tendance à discuter davantage avec leurs clients, en tous cas plus qu’à la caisse d’un supermarché ! Ce qui facilite indéniablement la transaction. Finalement, c’est aussi une question de chance, d’attitude, et d’affinités qui se créent entre les parties prenantes à la négociation.