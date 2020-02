Peut-on refuser de vous servir dans vos propres contenants ? - © urbancow - Getty Images

Peut-on refuser de vous servir dans vos propres contenants ? - On n'est pas des pigeons - 05/02/2020 Certains consommateurs ont décidé de limiter leurs déchets. Une pratique qui devient de plus en plus courante est celle qui consiste à amener ses propres contenants à la boucherie. Mais il arrive que le boucher refuse vos tupperwares par mesure d’hygiène, et par crainte des représailles de l’AFSCA, l'autorité compétente en matière d'hygiène alimentaire.