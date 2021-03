Peut-on faire sauter un PV pour excès de vitesse ?

Si je me fais flasher sur la route et que je reçois un PV pour excès de vitesse, que dois-je vérifier ? Est-ce que je peux contester ? Sous certaines conditions, oui.

Quand vous recevez la copie du procès-verbal, il y a deux dates à vérifier. Celle du moment constaté de l’infraction et celle de l’envoi du PV par la police. Si cette dernière date excède de 14 jours la première, le PV n’est plus valide.

La police ne peut pas installer un radar n’importe où et n’importe comment. Certaines règles doivent être respectées par les forces de l’ordre, mais celles-ci dépendent du radar utilisé. Par exemple, certains radars mobiles doivent être postés dans des lignes droites d’au moins 50 m, ou encore il ne peut pas y avoir plusieurs véhicules sur la photo. La liste est longue et pour le savoir, vous pouvez souvent vérifier sur internet le mode d’emploi du radar renseigné sur votre PV.

Pour Me. Gysels, ceci est plus difficile à défendre : " On peut voir les considérations techniques du radar, si l’étalonnage a été fait, si sa validité n’est pas dépassée… Mais là je ne cache pas que c’est plus rare de pouvoir contester sur cette base. "