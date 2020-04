Permuter pneus hiver et été : est-ce si urgent ?

A Montignies-sur-Sambre par exemple, la prise de rendez-vous débouche sur un délai de près de trois semaines. Car même si le travail a repris, il s'effectue dans des conditions qui sont loin d'être optimales. Dans le hangar central, un pont sur deux est opérationnel, afin de maintenir les distance de sécurité entre les employés, qui travaillent d'ailleurs seuls sur un véhicule. Malgré le nombre de demandes élevées, le garage accepte donc moins de voitures par jour et on s'attend à ce que la période de changement de pneu se prolonge jusqu'en juillet.

Il va de soi que nous conseillons le changement de pneumatiques , même si un bon pneu hiver sera sans doute plus performant qu'un mauvais pneu été usé. Il faut donc comparer ce qui l'est et ne pas inciter les clients à se précipiter chez le premier marchand venu. D'autant que l'attente risque d'être longue.

Tout le monde peut-il se rendre dans un centre de montage ?

Pour Traxio, la réponse n'est toujours pas claire ! Filip Rylant, le porte-parole, estime que "le 18 mai, les sorties devraient être autorisées et on peut imaginer que tout le monde pourra changer ses pneus. D'ici-là, même si c'est considéré comme réparation urgente, il faut se référer à la directive de base qui recommande de ne pas circuler, sauf pour raisons essentielles. Si on travaille de chez soi et que son magasin d'alimentation se situe dans un rayon de deux ou trois km, rien ne justifie l'urgence."

Une voiture qui roule peu, use peu ses pneus.

Alors, au point où on en est, rien ne sert de se précipiter. En adoptant une conduite coulée, le risque d'accident reste vraiment limité et on peut encore patienter quelques semaines. D'ailleurs, aucune loi n'impose de remplacer ses pneus hiver pour rouler en été sauf si, bien entendu, ils ne sont plus dans les normes d'usures acceptables.