Payer moins cher son assurance voiture

Un recul nécessaire

Mais s'il y a moins de véhicules sur la route, il y a aussi moins d’accidents, les assurances peuvent-elles en tenir compte et nous proposer de meilleures conditions ? "On a besoin d’un certain recul pour calculer des tarifs en assurance. Bien sûr la crise covid sera prise en compte mais si on veut analyser l'évolution du marché, il faut un peu de temps, on ne peut pas se baser sur une seule année."

Comment vont évoluer nos habitudes de consommation ? Où en serons-nous dans 6 mois ? Une chose est sûre, c'est que l'évolution de notre économie aura aussi un impact sur le secteurs des assurances "Si l'économie se porte mal, on ne peut pas imaginer que l'assurance se portera bien." affirme Wauthier Robyns, le porte-parole d'Assuralia.

Vous l'aurez compris, l'avenir est encore incertain et les assurances vont devoir composer avec un certains nombres d'incertitudes économiques.