Pas tous égaux devant le notaire : certains honoraires seraient gonflés

C’est une étude récente de l’Observatoire des prix qui nous a mis la puce à l’oreille. Selon cette étude, les honoraires des notaires liés aux ventes immobilières, en Belgique, sont parmi les plus élevés d’Europe. Ils auraient augmenté beaucoup trop fort. Plus 66%, ces vingt dernières années. En raison, notamment, de l’explosion des contrats et des prix de l’immobilier.

Nous allons voir qu’ailleurs, on estime que cette prestation vaut bien plus que cela. Pour l’enregistrement au registre central des testaments, la plupart des notaires que nous avons rencontrés nous ont demandé une centaine d’euros, voire 150 ou 180 euros .

Et ce n’est pas tout. Nous nous sommes aussi intéressés au montant des honoraires pour l’établissement d’une déclaration de cohabitation légale.

En fait, la plupart des notaires que nous avons contactés au sujet de cette déclaration nous ont très honnêtement répondu qu’il n’est absolument pas nécessaire de faire appel à un notaire pour ce document. "Cela ne sert rien, nous dit l’un d’entre eux, "je n’en fais jamais ".

Et pour cause. Une déclaration de cohabitation auprès de l’officier de l’état civil pour la modique somme de 25 euros suffit à protéger légalement les cohabitants. Et pourtant… L’une des études notariales que nous avons contactées a tenté de nous convaincre que l’intervention d’un notaire est quand même préférable, avec un coût estimé entre 400 et 500 euros !