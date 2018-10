Pas de triche dans le lait bon marché : il ne contient pas plus d'eau que les autres

Le lait bon marché est-il allongé à l'eau? Certains producteurs laitiers, défenseurs des prix équitables, en sont convaincus. Ils soupçonnent que le lait vendu en grande surface sous des marques de distributeurs ne soit pas tout-à-fait conforme. Alors entre la brique de lait à 64 cents et celle à 1,37 euros, êtes-vous trompés sur la marchandise? Triche ou pas triche? Info ou intox?

Plusieurs laits entiers sélectionnés

Pour en avoir le cœur net, nous avons sélectionné plusieurs types de lait entier. Une marque bien connue dans le secteur belge du commerce équitable à 1,14 euros le litre et des produits de marque de distributeurs. Nous les avons portés pour analyse dans un laboratoire spécialisé.

Des produits conformes peu importe le prix

Nos échantillons ont été examinés un à un sous une machine à infrarouge en vue de mesurer la masse avant et après séchage. Résultat des courses? Toutes nos briques de lait contiennent exactement la même quantité d'eau, c'est-à-dire entre 86 et 88%, ce qui est dans la norme pour du lait entier. Tous nos produits sont donc conformes quel que soit leur prix, et pas seulement au niveau de la teneur en eau. Ils contiennent aussi tous à peu près les mêmes valeurs nutritives.

Sans nous prononcer sur le goût, on peut en conclure que la triche au niveau du lait bon marché, selon notre test, c'est donc de l'intox. Il faut dire que le secteur laitier est l'un des plus contrôlés...