Pas de panique… il y en aura pour tout le monde !

Du jamais vu !

Pour l’entreprise, c’est du jamais vu. La cadence est plus importante encore qu’en période de fêtes. Tout est fait pour que les magasins soient réapprovisionnés rapidement, ce qui demande plus de main d’œuvre au centre de distribution.

Les effectifs sont renforcés et les plages de travail allongées pour répondre aux besoins. En temps normal, 100 camions quittent les entrepôts chaque jour. Ils sont 150 aujourd’hui. En tête des demandes, le papier toilette, l’eau, les pâtes et le riz, les conserves de légumes. Et depuis deux jours, la demande pour les produits frais augmente fortement. Mais les camions arrivent toujours, de Belgique et des pays voisins, pour assurer l’approvisionnement.