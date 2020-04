Pas d'impunité sur la route !

Vous l’avez observé, la circulation sur les routes est fluide… Les mesures de confinement ont entraîné une chute spectaculaire du trafic. Selon Vias, le trafic de voitures a baissé de 70% dans les rues de Bruxelles. La tentation de rouler plus vite peut être grande pour certains automobilistes. D’autant qu’un sentiment d’impunité pourrait s’installer sur nos routes. A tort.

Les conducteurs sondés par l’Institut pour la sécurité routière disent ne pas rouler plus vite qu’avant la période. "Sur la base des données collectées par les systèmes de navigation des voitures, on remarque que les vitesses moyennes pratiquées par les conducteurs ont néanmoins augmenté de 6% sur les longs trajets et de 8% dans les rues de Bruxelles", nuance Vias.

Les zones de police contrôlent toujours la vitesse !

Actuellement, et ce n’est pas un secret, la priorité de la police est de veiller au respect du confinement. Cela ne signifie pas pour autant la disparition des contrôles. "Les zones de police contrôlent toujours la vitesse et comme il y a moins de monde, il y a aussi moins de P-V, ce qui garantit leur suivi" assure Benoit Godart, porte-parole de Vias.