Pas assez de dons aux refuges pour animaux

Le 28 avril dernier, l’Union Wallonne pour la Protection Animale (UWPA) faisait un appel aux dons, signalant que les refuges et associations de protection animale étaient en danger. « Plus de 2 refuges wallons sur 3 sont en danger et, à moyen terme, risquent de devoir fermer leurs portes. » Déclarait alors Sarah Bodart coordinatrice et responsable administratif de l’UWPA Un peu moins de 200€ par refuge, c’est à peu près la somme que va pouvoir répartir l’Union cette semaine d’après Sarah Bodart. Une somme évidemment insuffisante pour soutenir ses refuges qui vivent difficilement le confinement ! Plusieurs facteurs sont en jeu, mais il est certain que la crise du coronavirus touche les refuges de Belgique.

Un appel aux dons difficile Nombreux sont ceux qui aujourd’hui se retrouvent au chômage technique, ou ont recourt au droit passerelle. Dans ces conditions, on est beaucoup plus proche de ses sous et moins sensibles à un appel aux dons. Cette situation, l’UWPA la ressent de plein fouet. La situation du 28 avril n’a pas changé : " les refuges sont toujours en difficulté. Nous avons reçu environs 5000 euros pour l’instant, ce qui est très généreux mais loin d’être suffisant. " Sarah Bodart souhaite aujourd’hui taper sur le clou. Plus que jamais, les associations qui viennent en aide aux animaux délaissés ou maltraités ont besoin de soutien ! Pour continuer de soutenir ces associations, leur permettre de surmonter cette crise et d'offrir la sécurité, les soins et une seconde chance aux animaux délaissés ou maltraités : vous pouvez faire un don sur le compte de l’UWPA – Union Wallonne pour la Protection Animale : UWPA - IBAN - BE56 0689 1017 6588 Une marque de nourriture pour animaux, Purina, a pris l’initiative d’offrir son soutien en en donnant 6 tonnes de nourriture. Voyant cette action, l’UWPA a tenté un appel aux marques concurrente... Sans grand succès : " La grande déception c’est Royal Canin. Beaucoup de refuges vendent leurs produits et au moment où nous avons le plus besoin d’eux, on nous a dit non. Comme Cavalor ou Versele Laga où nous n’avons pas de réponse. Almo Nature a accepté de nous soutenir en livrant quelques refuges bien précis. " Déclare Sarah Bodart. Heureusement, depuis la réouverture des refuges, le 22 avril, les demandes d’adoptions ont augmenté.

Plus d’abandons et plus d’adoptions Même avant la mi-mars, les refuges enregistraient déjà une augmentation significative des abandons d’animaux. Une réaction à ce moment inexplicable aux yeux de Stéfan Degallaix, président de l’Union Professionnelle Vétérinaire (UPV). Simplement alimentée par la crainte d’une contamination, il rappelait alors qu’un animal de compagnie c’est certes beaucoup de plaisir mais aussi, et avant tout, une grande responsabilité. Si aujourd’hui, on ne peut pas parler d’une vague d’abandons similaire à celle d’une période de départs en vacances, le manque de revenus des refuges rend leurs conditions de vie plus difficiles. Les refuges font déjà appel à de nombreux bénévoles et font régulièrement appel à des familles d’accueil pour réussir à remplir leur mission et garder la tête hors de l’eau. Pendant le confinement, de nombreuses personnes se sont rendues dans les refuges pour adopter des chats ou des chiens. Cela sauve un peu la situation et leur permet de ne pas être pleins à craquer. La capacité d’accueil des refuges affiliés à l’UWPA aujourd’hui n’est pas critique : 51,5% des refuges sont remplis entre 75 et 100 %

27,3% des refuges sont remplis entre 50 et 75 %

18,2% des refuges sont remplis entre 25 et 50 %

3 % des refuges sont remplis entre 0 et 25 % Mais sans revenus, le problème reste le même, d’autant que ce qui les inquiète, c’est un éventuel retour de flamme. En effet, beaucoup adoptent ou souhaitent adopter en voyant qu’ils ont le temps de s’occuper d’un animal… Pour le moment. Ces adoptions " coup de tête " sont parfois plus nocives pour les animaux qu’autre chose. Il n’est pas rare qu’au moindre changement de vie (déménagement, séparation, perte d’emploi, etc.), de nombreux adoptants ne ramènent leurs animaux aux refuges, découvrant qu’un animal provoque aussi des problèmes du quotidien et des frais.

Pas assez de dons aux refuges pour animaux - © ANTHONY WALLACE - AFP