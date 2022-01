Partout en Europe, les hôtels peinent à remonter la pente

A Nivelles, dans cet hôtel dédié à une clientèle business, les employés sont sur le pont. Le taux d'occupation de l'hôtel est d'environ 50%, contre 90% habituellement. Ce sont généralement les séminaires d'entreprises qui remplissent le carnet de réservation. Mais en ce début d'année, l'agenda se vide petit à petit. Le personnel se retrouve même en surplus face à une clientèle plutôt timide.

Yves-Henri Feltz confirme: "Janvier, habituellement est un mois qui est très bon au niveau business. Et donc, on tourne avec de grands séminaires résidentiels aussi. Des entreprises qui font leur kick-off meetings pour le début d'année. " et déplore: Ca, on n'a plus."

L'établissement doit donc se réorganiser.

On déplace le personnel au restaurant et au bar, afin de servir les nombreux clients qui viennent au bar et au restaurant.

Yves-Henri Feltz, responsable développement commercial à l’Hotel Van der VAlk Nivelles - Sud , décrit la situation ce mois de janvier : "Comme il y a moins d'activité dans notre centre de congrès, voire plus du tout. Que les séjours en chambre soint réduits en ce moment, le personnel qui était affecté à ces deux départements, on les déplace, si je puis m'exprimer ainsi, au restaurant et au bar. Afin de servir les nombreux clients qui viennent au bar et au restaurant."