Paris sportifs, jeux en ligne… La crise est aussi passée par là

Depuis, "zéro rentrée" déplore Eric Hologne, propriétaire d’une agence de paris dans la région namuroise. Par contre, les jeux et paris en ligne sont toujours accessibles. "C’est un double effet négatif. D’un côté, nous n’avons plus aucun client, plus aucune activité. De l’autre, des joueurs qui jouaient en agence se sont probablement tournés vers des sites de jeux sur internet. Ces nouveaux joueurs en ligne reviendront-ils tous ? L’avenir nous le dira…"

L’épineuse question des paris sportifs

Paris sportifs - © Hirurg - Getty Images

Dans le même temps, les courses hippiques sont arrêtées en France, les terrains de sport sont désertés, et les championnats annulés ou arrêtés. Le football a lui seul représente 80% des paris sportifs.

Dans le milieu, se pose la question du remboursement pour les parieurs qui ont misé sur l’issue d’un championnat. Une question d’autant plus compliquée qu’il n’existe pas de décision commune à l’échelle européenne. Les autorités sportives décident dans leur coin. Dans certains pays, un gagnant est désigné, dans d’autres, le championnat est suspendu, sans vainqueur déclaré. "Aucune règle n’a été fixée par la Commission", nous explique Magali Clavie.

Nous ne nous prononçons pas là-dessus. C’est un problème qui doit être réglé entre le parieur et la société de paris.

"De manière théorique, un championnat peut très bien être arrêté anticipativement, et considéré comme terminé (Avec un champion et un classement final proclamés). Dans ce cas, les paris des joueurs devraient être considérés comme valables. Et de manière tout aussi théorique, une compétition pourrait être tout simplement annulée (Sans proclamation de champion ou de classement). Et dans ce cas, les mises seraient évidemment remboursées. Après, nous nous laissons évidemment la possibilité d’agir au cas par cas, en fonction de l’éthique du sport, et dans l’intérêt des joueurs" précise Emmanuel Mewissen.

Demeure la question des réouvertures. Certains espéraient pouvoir ouvrir leurs portes dès ce lundi 11 mai. Ce ne sera finalement pas le cas.

Les casinos, les salles de jeux et les bureaux de paris restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

N.B. : La Belgique compte 9 casinos, environ 200 salles de jeux et 600 bureaux de paris. A ces chiffres s’ajoutent les paris dans les librairies et les jeux de hasard qui se pratiquent dans les cafés.