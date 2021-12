Oxyde d’éthylène : l’industrie agro-alimentaire fortement impactée

L'oxyde d'éthylène en question - On n'est pas des pigeons (162/183) - 03/12/2021 Alerte toxique dans les magasins: il y a beaucoup de produits retirés des rayons à cause de l'oxyde d'éthylène, un désinfectant. Olivier Corroenne enquête. De fait, des rappels de produits de plus en plus nombreux vident les rayons des grandes surfaces: fromages, crèmes glacées, saucissons, sauces et même des pâtes sont concernés. En cause, l'oxyde d'éthylène, un désinfectant interdit par l'Europe. Olivier prend l'avis de l'AFSCA et de la FEVIA.