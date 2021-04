Ouverture des terrasses le 8 mai: fausse bonne nouvelle pour beaucoup dans l'HoReCa

Les restos se rebellent - On n'est pas des pigeons (64/183) - 16/04/2021 A Nivelles comme dans d'autres villes wallonnes, les restaurateurs veulent redémarrer au plus tard le premier mai. Et cela, tant à l'extérieur en terrasse qu'à l'intérieur. Ils sont déterminés même s'ils risquent gros: saisie du matériel, amendes, et même fermeture totale.