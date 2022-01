Où trouver les autotests les moins chers ?

Chez Delhaize, ils coûtent 3,50 euros pièce. Karima Ghozzi, porte-parole de chez Delhaize : "On en reçoit 150.000 chaque début de mois. Pour l’instant, on estime qu’on a assez de stock. Le fournisseur nous a garanti qu’on pourrait avoir des suppléments."

Des autotests sont vendus plus cher en pharmacie. Chez Marie-Françoise Barbay, pharmacienne à Namur, ils reviennent à 5 euros. Avec, ici, un service après-vente : "Il y a un encadrement. Et on peut répondre de manière plus large aux questions qui concernent le Covid. Et donc mieux orienter le patient selon le cas."

Chez Trafic, le test est vendu à 3,99 euros. Dans les magasins Carrefour, pas de test en vente. Et chez Colruyt, on l'achète à 3,50 euros. Par ailleurs, on nous signale qu'il y a actuellement rupture de stock dans certains magasins.