Où sont passés les demandeurs d'asiles et les réfugiés du Parc Maximilien ?

" Ce n’est pas avec cela qu’on va gagner de l’argent, mais au moins nous n’en perdons pas " se rassure le gérant de l’hôtel. " On passe parfois de 70 à 25 euros la chambre, ce qui correspond aux frais de fonctionnement ". En plus de ces frais d’hébergement, selon Mehdi Kassou, prendre en charge toutes ces personnes coûte environ 1 300 euros par jour (repas, hygiène, soins, etc.).

Qui paye ?

Bénévoles - © On n'est pas des pigeons

Tout ceci fonctionne presque uniquement sur les dons des citoyens solidaires.

Une aide est également fournie par la Fondation Roi Baudouin, et la Région Bruxelloise pour les frais d’hôtel. Sans compter le travail bénévole des interprètes, des aides sociales, des médecins et aides soignants de Médecins du Monde et de Médecins Sans Frontière, etc.

Un petit monde confiné à l’hôtel qui respecte plus que jamais le protocole d’hygiène imposé à tous. Certain réfugiés et demandeurs d’asile infirmiers dans leurs pays se proposent également comme bénévole, d’autres, polyglottes, facilitent les dialogues entre bénévoles et " invités ".