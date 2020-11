Où sont passées nos caissières ?

Face à la menace sanitaire et les nécessaires mesures de distanciation sociale, certaines grandes surfaces ont accéléré la cadence dans la recherche et l’installation de nouvelles technologies permettant de régler ses achats aux caisses sans entrer en contact avec un agent de caisse. La plupart des technologies existent depuis plusieurs années déjà. C’est le cas des caisses autonomes , déjà bien implantées ou des scanettes qui pour leur part avaient jusque-là du mal à s’imposer réellement.

Mais où sont passés nos caissiers et nos caissières ? C’est la question qu’on aurait tendance à se poser de plus en plus depuis les confinements successifs liés au coronavirus.

Les supermarchés sont de plus en plus automatisés. On se retrouve avec de moins en moins de caissières. Le mouvement est en train de s'accélérer avec la Covid.

Les supermarchés de plus en plus automatisés - On n'est pas des pigeons (186/214) - 17/11/2020

Les supermarchés de plus en plus automatisés - On n'est pas des pigeons (186/214) - 17/11/2020 Les supermarchés sont de plus en plus automatisés. On se retrouve avec de moins en moins de caissières. Le mouvement est en train de s'accélérer avec la Covid.

Au Décathlon de Wavre où il n’existait jusqu’à il y a peu que quelques caisses autonomes, désormais ce sont 90% des caisses qui ont adopté cette technologie, laissant perplexes certains clients. L’un d'entre eux nous confie : "c’est pratique car cela permet de gagner du temps mais forcément cela va entraîner des pertes d’emploi". Une affirmation à laquelle Jérémy Pauliat, responsable des nouvelles technologies chez Décathlon, répond :"l’objectif n’est pas de réduire le nombre d’employés mais bien de réorienter certains métiers vers l’aide, le conseil et l’accompagnement des clients. D’ailleurs, vous le voyez dans nos rayons, les collaborateurs sont nombreux pour faciliter et améliorer l’expérience de nos clients".

Avec la Covid, ces modes de payement et d’enregistrement des achats se sont multipliés et ont même parfois supplanté les caisses classiques. C’est le cas chez Décathlon . Dans cette enseigne d’articles sportifs, on teste régulièrement de nouvelles technologies. La plupart des magasins sont dotés de caisses dites "autonomes" . Des micropuces sont cachées dans chacun des articles et permettent d’inventorier l’ensemble de la marchandise. Le client doit simplement poser ses articles dans une boîte connectée et automatiquement le total de ses achats s’affiche et il n’a plus qu’à payer. Une fois la transaction opérée, la puce est désactivée et le client peut s’en aller avec ses achats sans avoir croisé le moindre agent de caisse.

Certains magasins Spar ont adopté une technologie encore plus audacieuse : le "scan/pay/go". Dans cette enseigne, on peut enregistrer chacun de ses articles directement via son smartphone. Et les clients qui ont auparavant renseigné leurs coordonnées bancaires dans cette application, ne doivent même plus payer aux bornes situées à la sortie, ils doivent simplement scanner leur téléphone en quittant le magasin et le montant est automatiquement déduit de leur compte bancaire.

Pour Arthur De Greef, gérant du Spar de Wespelaar en région flamande, ce système est un bon complément aux caisses classiques et est très efficace pour les clients qui doivent réaliser rapidement certaines petites courses. Cela ne représente pour le moment que 6% des transactions totales mais il a remarqué une augmentation de son utilisation avec la crise du Coronavirus. A la question de savoir si les technologies pourraient aller encore plus loin en imaginant des boutiques où le consommateur pourrait faire ses achats sans scanner quoi que ce soit et sortir sans passer par les caisses, sa réponse est sans appel : "Ce serait le rêve idéal mais je pense que ce n’est pas pour tout de suite".