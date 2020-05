La réouverture des piscines publiques n’est pas encore à l’ordre du jour. Où la baignade est-elle autorisée ? En rivières, étangs, fleuves, lacs ou dans la mer ? Et quels sont les risques d’y être contaminé ? Il fait de plus en plus chaud et quoi de mieux que de se rafraîchir avec une petite baignade. Mais où plonger et ne pas s’inquiéter dès qu’un baigneur boit la tasse ? Les piscines publiques sont toujours fermées chez nous. Est-ce parce qu’il y a un risque de contamination ? Il est impossible d’être contaminé par le Covid-19 dans l’eau que ce soit la mer ou la piscine car le virus est extrêmement dilué. Le docteur Yves Van Laethem, infectiologue, spécialiste en Médecine interne du CHU Saint-Pierre, porte-parole interfédérale est catégorique : " La transmission par l’eau n’a jamais été démontrée à ma connaissance. La principale voie de transmission se trouve dans les sécrétions respiratoires générées par la toux, les éternuements et le contact. La seule manière de le contracter, ce serait, si on ne fait pas attention à la distanciation sociale. Si les personnes présentes dans l’eau se rapprochent, parlent à proximité, jouent ensemble alors là, il y a danger mais comme sur la terre. Il faut garder donc ses distances. "

Chlore et UV Où se baigner ? Et est-ce risqué avec le Covid-19 ? - © Thomas Barwick - Getty Images L'eau chlorée des piscines, est sûrement l’un des meilleurs remparts contre le Condi-19 ! Souligne Christophe Gantzer, directeur adjoint du Laboratoire de chimie physique et microbiologie pour les matériaux et l’environnement au CNRS de l’Université de Lorraine, dans une interview sur le site 20 minutes Paris. Il estime que " le risque de contamination est faible car le chlore rend inactif le virus. Dans le cas des piscines traitées au sel, l’inactivation du virus va prendre plus de temps qu’avec le chlore, mais il n’y a pas eu de démonstration de telles transmissions actuellement par cette voie-là ", rassure le chercheur. Au-delà du type d’eau utilisée, d’autres paramètres jouent sur la survie du virus. " La température est le paramètre majeur de l’inactivation des virus, quel qu’il soit, indique Christophe Gantzer. Plus la température monte, plus l’inactivation est rapide. " En plus d’être plus agréable, une eau chaude protège donc davantage qu’une eau froide. Les UV inactivent assez rapidement le virus ! Les piscines extérieures, bénéficient d’un allié de poids dans la lutte contre le coronavirus, à savoir les ultraviolets (UV) émis par le soleil. Depuis lundi, les piscines publiques en Espagne, Italie et Allemagne ont rouvert leurs portes. Selon l’agence Belga, " A Berlin, une douzaine de personnes faisaient déjà la queue lundi à sept heures devant une piscine municipale qui limite l’accès de son bassin de 50 mètres à 72 nageurs en même temps. " Au sud de l’Espagne, la piscine Ocean de Séville a décidé de rouvrir :"Nous avons réduit l’affluence à 30% et alors que la capacité normale est de 685 personnes, seules 208 au maximum peuvent y accéder, en vertu des règles en vigueur", explique à l’AFP son gérant. " Dans les piscines publiques et les parcs aquatiques italiens, c’est un espace d’au moins 7m² par personne dans le bassin", précise l’agence Belga. Les risques dans les piscines publiques ne sont donc pas dans les bassins mais autour : douches, toilettes, caisse, vestiaires ou cafétéria. Il faudra donc en cas de réouverture chez nous " garantir la distanciation des personnes ". On peut imaginer une cabine d’essayage sur deux, une ligne d’eau sur deux, ou une douche sur deux… Il faut aussi toujours garder à l’esprit les mesures d’hygiène, éviter les cabines et les douches communes. Le cabinet du ministre-président wallon Jean-Luc Crucke, des infrastructures sportives notamment précise que la question des piscines est analysée par le GEES, le groupe de travail sur l’élaboration d’une vision stratégique de déconfinement actuellement. Les espaces sanitaires, vestiaires et autres équipements connexes indispensables à l’utilisation de ce type d’infrastructures sont sur la table. Lydie Denis, porte-parole chez Sciensano confirme pour sa part qu’aucune étude n’est en cours concernant l’eau des piscines.

Fleuves, rivières, lacs, étangs ? Où se baigner ? Et est-ce risqué avec le Covid-19 ? - © Michael Jones / EyeEm - Getty Images/EyeEm Quant à l’eau des rivières, des fleuves, des étangs ou lacs... Le volume d’eau est encore plus grand qu’en piscine et si le virus y pénètre, la dilution est aussi plus grande et le danger est encore plus négligeable. Estime Yves Van Laethem " De plus, les UV du soleil neutralisent le virus. Le seul souci est que l’eau peut effectivement jouer un rôle dans la transmission des virus qui provoquent des infections gastro-intestinales comme la salmonella, mais en ce qui concerne les virus respiratoires tels que le coronavirus, c’est impossible ", conclut-il. Chez nous, les baignades dans les zones officielles ne sont pas encore autorisées annonce le Cabinet de la Ministre Céline Tellier Ministre wallonne de l’Environnement car " Comme chaque année, le Service public de Wallonie procède à des analyses de qualité de l’eau qui sont transmises à la Commission européenne. Ces analyses sont en cours. Si elles sont conformes, l’Europe autorise alors l’ouverture de la saison de baignade en Wallonie. Mais en plus de cet aspect environnemental, cette année, il faut ajouter les contraintes liées au COVID19 : à ce jour, le CNS n’a pas encore pris position sur la réouverture des zones de baignade ni sur la relance des activités touristiques. " Catherine Latour, du Service public de Wallonie du Département de l’Environnement et de l’Eau précise qu’habituellement, c’est au environ de la mi-juin que les baignades sont autorisées mais que les tests prendront plus de temps cette année et que ce sera sans doute plutôt pour juillet. Selon elle, les risques en plein air de contracter le virus sont minimes, ce sont plus les infrastructures qui posent problème et surtout les toilettes ou le risque est bien réel. Yves Van Laethmen le confirme : " lorsqu’après avoir été à selle, on tire la chasse, il y a un effet turbine qui fait l’effet d’un aérosol et le suivant peut inhaler le virus de cette manière. ". A Huy, le club de natation en eau froide peut depuis le 18 mai nager dans la Meuse mais comme l’explique Marc Henneau, de Cool Huy : " on se bagarre depuis des semaines et le gouverneur Hervé Jamart nous a enfin donné l’autorisation." Mais à certaines conditions strictes : " nous devons être un club de sport, uniquement nos affiliés y on droit et l’entraînement ne doit compter que 20 nageurs dont un entraîneur du club. Nous ne pouvons pas utiliser les infrastructures comme les douches et les vestiaires. Nous avons beaucoup de demandes de nouveaux nageurs que nous devons refuser mais entre club, nous nous serrons les coudes. Le Royal Cercle Natation de Theux va aussi pouvoir plonger dans les eaux de la Meuse." A Lasne aussi, Patrick Van Den Bogaerde est ravi qu’après 3 mois de fermeture, certains clubs de natation et de triathlon reviennent s’entraîner dans l’étang de Renipont : " nous avons des demandes de beaucoup de personnes privées mais nous sommes catégorique, c’est non ! Seulement les clubs de sport, et 20 sportifs à la fois. Les parents qui accompagnent leurs enfants ne peuvent pas profiter de la plage, ils peuvent juste se promener dans les 9 hectares du domaine. " En ce qui concerne l’analyse de l’eau, La Province vient analyser l’eau une fois par semaine dans ce domaine privé.