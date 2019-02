Où faire réparer son dentier en urgence ?

Certains prothésistes dentaires proposent un service de réparation en urgence, avec un prix attractif pour le consommateur. Un service aux consommateurs qui a aussi ses limites.

Comme tous les samedis après-midi, pour son goûter Olivier se coupe un morceau de tarte aux cerises. Mais aujourd'hui, il est tombé sur un os, ou plutôt un noyau, et Olivier s'est cassé le dentier. C'est le week-end, Olivier appelle son dentiste en catastrophe, sans succès! Il décide alors de se rendre chez un prothésiste dentaire, qui assure un service de garde, pour une réparation éclaire en urgence.

Notre prothésiste commence la réparation, elle débute par une emprunte du dentier qui ne peut, en aucun cas, se faire dans la bouche du patient. Il peut agir légalement sur un dentier qu’on dépose sur le comptoir, il ne peut faire des empruntes dans la bouche du patient, 90% des réparations se font de la sorte.

Du point de vue du dentiste, si le dentier s'est cassé, il vaut mieux trouver la raison, travailler aussi sur la cause. Une simple réparation n’est pas suffisante. C’est l’avis de Michel Devries, président de la société de Médecine Dentaire.

Retour chez le prothésiste une fois l'emprunte terminée, le travail du prothésiste se poursuit, il ajoute de la résine pour souder les deux morceaux. La cuisson de la prothèse se fait dans une casserole à pression.

Dernières étapes : le ponçage et le polissage du dentier, le tout pour 50 euros, un très bon prix. Chez le dentiste, ce sera plus cher, mais le patient de plus de 50 ans bénéficiera d’un remboursement mutuelle. Au consommateur de juger et de choisir.

Pour les prothésistes dentaires, pas de problème pour les dépannages, Olivier a trouvé la solution et le sourire! Mais attention aux dérapages, par le passé, la justice a déjà condamné des comportements jugés comme exercices illégaux de l'art dentaire.