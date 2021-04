Où en est le projet NewB ?

15 000 comptes ouverts chez NewB. - On n'est pas des pigeons (62/183) - 13/04/2021 NewB, la banque 100 % belge, compte désormais plus de 15000 comptes ouverts. Bernard Bayot, le président de NewB est satisfait du résultat actuel et rappelle au passage que la coopérative a choisi de pratiquer le taux zéro % et que les frais bancaires sont laissés au choix du client. Quant aux crédits proposés, ils engloberont bientôt les crédits hypothécaires.