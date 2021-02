Oreillers à bas prix : de qualité ou à jeter ?

Bataille d'oreillers - On n'est pas des pigeons (31/183) - 18/02/2021 Nous avons testé 4 oreillers à bas prix, Action et Carrefour au premier rang

Nous avons sollicité l’avis d’un expert en literie chez Le Roi Du Matelas, Julien Huet : "Celui qui a le plus de matière à l’intérieur et qui viendra tenir la tête correctement, c’est l’oreiller de chez Action."

Et niveau bien-être corporelle, lequel se démarque ? Pour y répondre nous avons donner l'avis d'un Osté-Etiopathe, Xavier Mahieux : "Pour une position couchée sur le dos, la position idéale serait d’avoir l’espace d’un poing entre le menton et le sternum, cela permet d’élever un peu les muscles extenseurs et de donner du confort." Les oreillers de chez Carrefour et de chez Action sont pour Xavier Mahieux, les plus adaptés à la position couchée sur le dos.