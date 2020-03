"On n’est pas des Pigeons" s'adapte à la crise du Coronavirus

Dès ce samedi 21 mars, l’équipe d’ "On n’est pas des Pigeons" adapte son programme suite à la crise du Coronavirus et fait désormais le pari du direct 7j/7 avec des contenus informatifs et pratiques autour de l’actualité mais également des séquences 'feel good’ et des initiatives citoyennes en lien avec le confinement.

Ce samedi 21 mars dès 18h30 sur La Une, Benjamin Maréchal et Sara De Paduwa vous donnent rendez-vous en direct du plateau d’ "On n’est pas des Pigeons " pour ce direct spécial qui prendra place 7j/7 à partir de ce samedi (excepté dimanche 22/03 pour cause de week-end sportif).

Aux commandes ?

Benjamin Maréchal assurera les émissions de la semaine et Sara De Paduwa celles du week-end. Ils seront tous deux accompagnés de deux chroniqueurs en plateau (Fanny Jandrain, Thibaut Roland ou Carlo de Pasquale), dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité imposées. Ce samedi 21 mars, à l’occasion du lancement de cette quotidienne, Sara et Benjamin présenteront exceptionnellement l’émission en binôme.

Au programme ?

Un volet consommation qui tournera autour des nouveaux réflexes et habitudes à prendre en temps de crise mais qui se concentrera également sur toutes les initiatives et démarches solidaires mises en place par les citoyens.

Les équipes d’ "On n’est pas des Pigeons" continueront de répondre aux questions et aux préoccupations des Belges : comment se transforment nos modes de consommation ? Comment les petits indépendants peuvent-ils survivre à la crise ? Comment occuper les enfants confinés à la maison ? Comment venir en aide à son voisin et installer un mouvement solidaire ? Comment repérer et éviter les pièges et arnaques qui fleurissent en cette période ? Télé travail : quels sont les conseils pratiques ?

L'émission vous proposera également un volet plus divertissant. Avec humour et légèreté, l’équipe vous donnera des trucs et astuces et mettra à l’honneur des initiatives citoyennes pour vivre aux mieux cette période inédite. Des humoristes et personnalités de la RTBF dont Jérôme de Warzée, David Jeanmotte, Cathy Immelen et Pablo Andrès, ponctueront la séquence de billets d’humeur autour de l’actualité.

Encore plus d'interactivité

L’équipe de l’émission tentera également de privilégier au maximum le lien social et l’interactivité avec la population via les réseaux sociaux et la radio VivaCité (interaction avec l’émission "Vivre Ici" et son projet "Chers Voisins"). Une façon de partager avec vous ces moments particuliers que nous traversons de manière positive et avec le sourire.

Vous êtes confinés chez vous ? - On n'est pas des pigeons - 19/03/2020 Vous êtes confinés chez vous à cause du Coronavirus ? Partagez votre quotidien avec nous ! Filmez-vous et envoyez-nous vos vidéos à l'adresse suivante : covideo@rtbf.be

" On n’est pas des Pigeons, ni des virus ", présenté par Benjamin Maréchal (du lundi au vendredi) et Sara De Paduwa (les week-ends) à partir de ce samedi 21 mars dès 18h30 sur La Une et Auvio.