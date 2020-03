L’équipe d’" On n’est pas des Pigeons " adapte son programme autour de la crise du Coronavirus et vous propose de participer à notre émission "On n'est pas des pigeons à la maison". Comment se passe votre confinement ? Réagissez en direct.

Au programme de cette émission spéciale ? Un volet consommation qui tournera bien entendu autour des nouveaux réflexes et habitudes à prendre en temps de crise mais qui se concentrera également sur toutes les initiatives et démarches solidaires mises en place par les citoyens mais aussi un volet plus divertissant avec des billets d'humeur et des chroniques d'humoristes !