On a visité la première maison en carton

A priori, ça ressemble à un chalet traditionnel. Pourtant ce sont bien les premières maisons en carton au monde qui sont fabriquées dans un entrepôt d'Amsterdam. À l'intérieur, on dirait un maison en bois mais les murs sont composés de 24 rames de carton recyclé liées entre elles par une colle écologique. La maison coûte entre 35 000 euros et 95 000 euros, nous explique Hoep Schilling, le concepteur de la Wikkelhouse. Cela dépend du nombre de modules que vous choisissez. Pour 95 000 vous avez 8 modules, les panneaux solaires, et la maison entièrement équipées. La fourchette de prix s’explique facilement : plus vous achetez de module, plus c’est cher.

La maison est un mélange de carton, de bois, de lin pour l’isolation mais il faut aussi un manteau imperméable : une sorte de veste en gore-tex, de couleur noire, qui laisse transpirer la maison et qui la protège de la pluie. L'isolant est le seul matériel non écologique de la Wikkelhouse. Pour monter la maison, il faudra trois jours et une journée pour la démonter si vous voulez déménager.