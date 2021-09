On a testé une montre connectée à bas prix

Une montre connectée pas chère - On n'est pas des pigeons (103/183) - 02/09/2021 Cette semaine, dans le folder de chez Aldi, il y a une montre connectée à moins de 30 € . Intéressé par le prix, Paul-Henri Burrion a testé cette montre avec Julien lallemant, préparateur physique sur Namur. Première étape du test, les fréquences cardiaques: comparée à une montre plus chère, la montre bas de gamme indique 30 battements de plus par minute. En ce qui concerne les allures de course et la distance parcourue, il y a aussi une grosse différence entre l'allure et la distance et, cela, également au désavantage d'Aldi. Conclusion, même pour un premier achat, la montre Aldi est un peu limite: elle manque de précision si on a des objectifs sérieux en matière de santé et et de sport. Et, comme le précise Benjamin, cette montre semble avoir une marge d'erreur de 30 %, c'est énorme !