On a testé un chauffage électrique de 400W

Voici un appareil vu à la télé, un petit chauffage électrique vendu à 45 euros. Ce chauffage 400 W est facile d'utilisation, il se branche directement dans une prise, il est très efficace, c’est du moins l’annonce de la publicité. Pour tester cet appareil, direction l'Institut Technique de Namur, nous avons rendez-vous avec Philippe Biston, professeur dans la section électricité.

L'appareil peut convenir pour un petit appoint dans une habitation, mais insuffisant pour chauffer une pièce

Retour sur les bancs de l'école pour un rappel théorique. L'élément principal dans le radiateur c'est la résistance, c'est elle qui va fournir la chaleur. Plus la résistance est basse, plus l’intensité du courant qui va passer dans la résistance va être élevée et plus on aura de la puissance. La puissance de l’appareil est à peine de 400W, il pourra convenir pour un petit appoint dans une habitation pour une personne à proximité du chauffage, mais insuffisant pour chauffer une pièce.

Pour le test grandeur nature, changement de section. Nous sommes cette fois avec des élèves de l'option technicien thermique, première mesure la température ambiante : 16°, le chauffage est alors branché sur 22°. Après une demi-heure, la température de la pièce est de 20° pas plus.

Un chauffage électrique beaucoup trop bruyant

Prenons un endroit plus petit, 10 mètres carrés. Nous sommes dans l'atelier de Marcel Delferière, électronicien. Une fois branché après une demi-heure, ici aussi la température monte très peu, notre expert juge ce chauffage électrique beaucoup trop bruyant.

Ce petit chauffage très bien sécurisé de 400W, contrairement à ce qui est annoncé dans la publicité, il ne peut chauffer une pièce, c’est juste un petit chauffage d’appoint, sans plus. Son prix a été jugé trop élevé par nos experts...