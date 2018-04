On a testé un aspirateur de poils pour chien

Nous avons rendez-vous avec Newton, Kenzo et Mignon, un dalmatien et deux hovawarts. Trois chiens à poils longs et courts, sélectionnés pour tester un appareil miracle, vu à la télé: un aspirateur de poils, qui a aussi un effet massant!

Laura est toiletteuse professionnelle, nous lui soumettons l'appareil. Elle fait tout d'abord appel à Newton, poils courts, il en perd toute l'année et en quantité impressionnante. C’est un bon client.

Si l'aspirateur ne semble pas gêner Newton, à propos de l'efficacité de l'appareil, Laura reste très sceptique, peu de poils dans le réservoir. Après les poils courts, suite du test avec Kenzo et ses poils longs. L’aspirateur a un effet catastrophique, il fait des nœuds.

Cet appareil est vendu sur le marché à 34,90 euros, plus les frais de port.

Pour nettement moins cher, autant acheter une bonne brosse adaptée aux poils du chien, et pour le reste, un brossage régulier fera l'affaire!