On a testé trois T-shirts blancs

Nous avons testé trois T-Shirts blancs. Des T-shirts achetés dans trois enseignes, à des prix différents : un de chez Trafic à 2,99 euros, un autre modèle de chez Celio à 12,99 euros et pour Massimo Dutti, le coût du T-Shirt est le plus élevé, 25,99 euros.

Du blanc à des prix bien différents, mais pour quel rapport qualité prix?

Tout d'abord un arrêt chez la couturière, qui les regarde d'un peu plus près. Le constat est clair pour Gönul Guzel de chez Mode et Couture : " Chez Celio et Massimo Dutti, au niveau des coutures, le travail est mieux fini ".

Autre avis chez une experte du lavage, pour les T-shirts les plus chers, Celio et Massimo Dutti, il y a un peu de synthétique dans le coton pour plus d'élasticité, avec des conséquences. Isabelle Verstraete gérante de Lagoon : " On transpire plus avec la matière synthétique, ce n’est pas une matière 100% naturelle, le coton absorbe beaucoup mieux la transpiration ". Au niveau de l'entretien long terme, c'est le T-shirt de chez Trafic, 100% coton, qui a la cote.

La différence de prix dépend également de la marque, de sa notoriété, du marketing...

Allons voir un peu plus loin, à Herve chez Celabor, dans le département d'analyses textiles. Tout d'abord la stabilité des T-shirts après lavage, aucun des trois T-shirts n'a rétréci. Comme chez notre couturière, même constat, moins bonne finitions pour l'article de chez Trafic. Et pour le grammage, explique Xavier Joppin du département textiles de Celabor, le T-shirt de chez Trafic a la densité la plus faible 140 gr pour 160 gr chez Massimo Dutti.

Le produit le plus cher est aussi le moins résistant, plus blanc, plus soyeux, des fibres siliconées, des étapes de finition qui ont dû altérer les fibres. " La différence de prix dépend également de la marque, de sa notoriété, du marketing " précise encore Xavier Joppin.

Pour Xavier Joppin le T-shirt de chez Trafic est un excellent rapport qualité prix. Des T-shirts pour différents usages, sportwears pour ceux de chez Trafic et Celio, plus habillé pour Massimo Dutti.