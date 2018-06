On a testé trois systèmes pour filtrer l'eau

Durant 14 mois, toute seule avec son sac à dos, Mathilde a parcouru le monde. Notre aventurière téméraire s'est baladée sur les chemins de la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, en encore d'Australie. Durant son périple Mathilde a été confrontée à des problèmes d'approvisionnement en eau.

A travers les chemins et forêts, dans le sac à dos de Mathilde, trois systèmes de purification d'eau : le Micropur à 18,21 euros, la paille Lifestraw à 26,95 euros et un appareil de purification d'eau Vario à 119,95 euros.

Efficacité et limites des systèmes

Mais avant de lui faire prendre des risques nous avons voulu connaître l'efficacité et les limites de ces trois systèmes de purification d'eau. J'ai donc emprunté le sac à dos de Mathilde, direction les laboratoires de Hainaut Vigilance Sanitaire, pour l'analyse des différents systèmes.

Première étape, le Grand Large à Mons, où nous allons prélever de l'eau. Un échantillon de référence qui va nous servir à réaliser nos tests. L'eau prélevée au Grand Large n'est pas une eau potable, au niveau microbiologique elle contient 4 500 coliformes par 100 millilitres.

Les tests

Tout d'abord nous avons testé le Micropur, il correspond à un ajout de produit qui peut neutraliser les bactéries trouvées dans l'eau. Trois gouttes pour un litre, et en une demi heure, le produit fait son effet. Deuxième système la paille, on a constaté que les bactéries ont été filtrées, on n'a rien trouvé en matière de coliformes quand l’eau a été filtrée. Troisième système plus élaboré : une céramique, associée à une cartouche de charbon actif, un système qui permet une action au niveau bactériologique mais aussi au niveau chimique. Sur le plan bactériologique, Vario a été moins performant. Deuxième aspect de l'analyse, on a transformé l'eau au niveau chimique. Au niveau chimique le système Vario a été le plus performant.

En résumé, au niveau des bactéries, le Micropur et la paille ont rendu l'eau potable. Sur un plan chimique seul le système Vario a pu transformer l'eau. Mais, le meilleur rapport qualité prix de notre analyse, c'est le Micropur. Des systèmes de filtration d'eau à utiliser de façon temporaire pour des randonneurs qui circulent dans la nature.