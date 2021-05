On a testé Tadaam, le modem à emporter partout… Ou presque

La box Tadaam en test - On n'est pas des pigeons (86/183) - 19/05/2021 Commandée en ligne le lundi, reçue le mardi, Tadaam est une box permettant d'avoir internet et la télévision partout et , cela, sans l'aide d'un technicien. Tangui Horel a testé Tadaam dans sa version la plus chère, celle de l'abonnement à 50 €. A la maison, on branche le modem pour internet, le boîtier pour la télévision, le câble HDMI et le tour est joué: cela fonctionne sauf sur la tablette. En voiture, maintenant, une fois un adaptateur installé, Tadaam fonctionne aussi mais pas si on se trouve en zone rouge: il faut donc faire attention à la couverture réseau 4G de Telenet-Base, dont Tadaam se sert. Tadaam, c'est aussi un abonnement mensuel ( 40 ou 50€ ), facile à résilier mais qui n'est valable qu'en Belgique.