On a testé pour vous : comment avoir une réduction de 30% sur les meubles Ikea ?

C’est une idée toute simple, que vous découvrirez ce soir dans l’émission. Une idée qui vous permet, si vous êtes débrouillard, patient et chanceux, d’acquérir certains meubles avec une réduction de 30%, voire un peu plus.

On nous en avait parlé, on l’a testée, et elle marché! Enfin, pas à tous les coups. Et il ne faut pas être trop scrupuleux. C’est que, même si cette idée n’est pas illégale, elle est quand même limite. Bref, ne l’essayez pas. Non, vraiment pas… Mais regardez-la, si vous voulez. Dans l’émission de ce lundi soir. Ou dans la vidéo ci-dessus.