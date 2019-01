On a testé les lunettes Seetroën contre le mal des transports

Vous avez la nausée en voiture, surtout quand vous lisez? Vous n'êtes pas seul : une personne sur trois est concernée par le mal des transports. Citroën a donc développé de drôles de lunettes pour régler le problème : le mal des transports est dû à une différence de perception entre la vue et le sens de l’équilibre. Les lunettes sont équipées de quatre anneaux. A l’intérieur un liquide coloré se déplace dans le sens frontal et sagittal pour simuler un horizon artificiel qui permet de resynchroniser la vue et l’oreille interne en moins de 10 minutes et dans 95% des cas, explique Antoine Jeannin, co-inventeur des lunettes.

Notre test

Quatre personnes ont testé pour nous ces lunettes à 99 euros. Le test a lieu en deux temps : d'abord on roule sans lunettes, pour vérifier que notre trajet rend bien malade nos testeurs. Ensuite place à l’expérience avec lunettes. S'il y a un début de nausée, le retour à la normal doit s'effectuer après moins de dix minutes.

Aucun effet pour 3 testeurs sur quatre

Résultat : une légère amélioration pour... un seul testeur sur quatre. Et même dans ce cas-ci, la sensation de malaise n'est pas effacée totalement. Les lunettes Seetroen, promettent 95% de réussite. Avec notre test, on en est loin.