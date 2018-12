On a testé la glace des patinoires de Noël : un vrai bonheur à Namur, Liège et Mons

C'est de saison, elles font chaque année leur apparition dans beaucoup de villes, les patinoires de Noël. Accessibles en journée et en soirée, la glace fait le bonheur des petits et des grands, le public répond présent, il est très demandeur. Nous nous sommes rendus à Namur, Liège et Mons et nous avons ressenti le même enthousiasme. Pas de doute, le consommateur aime les patinoires de Noël et le vin chaud!

Mais les patinoires de Noël sont-elles toutes égales devant la qualité de la glace?

Pour répondre à cette question nous avons fait appel à des experts, quatre championnes du patinage artistique : Isabelle, Chloé, Jade et Anaïs. Isabelle Pieman est multiple championne de Belgique, elle a participé à des championnats du monde, d'Europe et a représenté la Belgique aux jeux Olympique de Vancouver en 2010.

Chloé s’entraîne six fois semaine à raison de quatre heures par jour. Jade consacre elle aussi une bonne partie de son temps au patinage artistique. Anaïs a commencé le patinage il y a quatre ans et progresse à grands pas.

Première patinoire visitée et testée : celle de Namur, 350 m2 de glace. Le coût est de 7,50 euros l'heure. A Namur sur la piste, Isabelle, Chloé, Jade et Anaïs s'en donnent à cœur joie. C'est l'heure du bilan, des impressions, et de la cotation : 29/40 pour la qualité de la glace de la patinoire de Namur.

Deuxième patinoire testée, direction la Cité Ardente, sur la place Cathédrale 540 m2 de glace. Ici le coût est de 7 euros mais pour deux heures. Isabelle, Chloé, Jade et Anaïs entrent en scène, nos championnes testent la glace, c'est parti pour un programme imposé! Après avoir testé la glace, les juges se mettent en place pour la cotation, résultat : 35/40.

Dernière étape, la cité du Doudou : 550 m2 de glace, place de Marché aux Herbes, sur la Grand Place aussi le décor est somptueux. Mons, c'est le bon plan, 3 euros seulement pour accéder à la patinoire de 11 à 22 heure! Une grande affluence à Mons, et une bonne ambiance, nos championnes se faufilent, trouvent un passage pour tester la glace. Il y a plus de monde et une glace plus en souffrance, avec plus de neige, ça glisse donc un peu moins bien. Points du jury pour la glace montoise : 23/40.

Ce qui donne au classement final :

Liège Namur Mons

Au-delà des cotations de la glace, les patinoires ont un franc succès! C'est clair, nos experts l'ont bien remarqué, les patinoires de Noël ont la cote!

En attendant l’aménagement de nouvelles infrastructures pour une pratique sportive du patinage, c'est le souhait le plus cher de notre représentante aux JO de Vancouver Isabelle Pieman. Les patinoires éphémères de Noël nous permettent de profiter du patinage sur glace!