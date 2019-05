On a testé l'uKeg, la pompe à bière portable

Il y a quelques années, les pompes à bière pour particuliers ont envahi les commerces. Mais pour obtenir une bonne « pression », il faut alimenter ces machines qui se cantonnent donc à une utilisation sédentaire. Heureusement, des Américains jamais en manque d'imagination ont inventé l'uKeg. Sorte de cruche en métal, elle permet de maintenir une bonne température tout en proposant une pression idéale grâce à une cartouche de CO2. Commercialisé en format de 1,9 l ou de 3,8 l, la pompe à bière transportable est commercialisée chez nous par des magasins spécialisés. On en a bien entendu acheté un exemplaire...

Un design soigné, mais un prix élevé

Le petit modèle, en métal argenté, ne se négocie pas moins de 159 euros contre 199 euros pour le format XL. Nous optons pour la petite capacité mais en finition cuivrée, du plus bel effet mais dont le prix grimpe de vingt euros. En quelques jours, la cruche est à notre disposition et intrigue les collègues. Tous s'accordent à dire que l'aspect est flatteur et s'imaginent déjà en train de siroter un breuvage frais (pas nécessairement de la bière) en préparant le barbecue. Avant d'en arriver là, il faut conditionner l'appareil en insérant une capsule de CO2 dans le bouchon de fermeture. Comme dans la vidéo promotionnelle, nous nous rendons dans un bar à bière où nous choisissons notre spéciale. C'est l'avantage par rapport à d'autres systèmes, l'uKeg accepte toutes les boissons puisqu'il s'agit juste d'un récipient, sans nécessité de compatibilité. Par contre, on doit payer l'équivalent de huit bières au cafetier, à ajouter au prix de l'appareil et des capsules de CO2 : le souci d'économie n'entrera pas dans les critères d'achat!

A l'usage

Si la pression (réglable) est restée correcte pendant la durée de notre test, on ne peut malheureusement en dire autant de la fraîcheur de la bière. Après moins de trois heures à température ambiante, elle s'est réchauffée de plusieurs degrés. Trop tiède pour être réellement appréciée malgré la qualité de la mousse et des bulles. Il faut donc penser à refroidir la cruche dès que possible ou à boire son contenu rapidement. Comme il y a moins de deux litres dans le petit modèle, cela devrait être le cas dans le cadre d'un pique-nique ou d'un barbecue.

La vidéo de promotion stipule que l'uKeg peut être utilisé pendant plusieurs semaines si on le maintient réfrigéré. Dans notre cas, après deux jours, nous avons préféré vider le dernier verre dans l'évier, le goût de notre bière spéciale ayant fortement changé. Contrairement à un fût hermétique utilisé dans les brasseries, notre bière a été en contact avec l'air et les bactéries au moment du remplissage.

On conseillera donc l'uKeg dans le cadre d'une activité sporadique avec quelques personnes (mais pas trop quand même vu la faible contenance). Si vous cherchez un système économique, mieux vaut aller voir ailleurs. D'autant qu'on n'a pas évoqué le nettoyage impératif qui peut vite se révéler fastidieux. Mais pour épater les amis lors d'une soirée au coin du feu, pourquoi pas?