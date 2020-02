on a testé des vêtements imperméables pour rouler à vélo - © Tous droits réservés

On a testé des vêtements imperméables pour rouler à vélo - On n'est pas des pigeons (17/214) -... Le vélo est de plus en plus utilisé pour se frayer un chemin dans la circulation. Sérieuse ombre au tableau, la pluie est un frein à la pratique du deux-roues. Pas évident de se procurer la tenue adéquate ? Pour tenter de trouver une solution nous avons testé 4 tenues.