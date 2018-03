On a testé des lingettes démaquillantes lavables

Pour Pauline, Lou et Sarah, tous les matins c'est le même rituel, la journée débute devant le miroir. Pour leur démaquillage, elles utilisent des cotons ouatés jetables.

Nous leur avons demandé de changer leurs habitudes et de remplacer l'ouate par des lingettes démaquillantes réutilisables. Trois produits, un à base de bambou, un autre en coton bio, et enfin un en polyester et polyamide. Sur le principe du réutilisable, notre jury accroche avec l'idée. Sarah, Pauline et Lou vont donc tester chacune les trois types de lingette.

Un premier contact avec les matières et déjà les premières impressions. Moins bonne sensation pour Lou et les lingettes en polyester. La lingette en bambou et en coton bio ont séduites Pauline et Sarah.

Durant une semaine, notre jury se maquille et se démaquille à l'aide des différentes lingettes. Jour après jour, Lou, Pauline et Sarah se forgent un avis. Nous leur avons demandé une cotation sur dix par produit.

Pour le Bambou: 9 - 8 et 7/10 pour un total de 24/30. Pour les lingettes en polyester, le jury est plus sévère: 3 - 3 et 2/10 soit 8/30. Et enfin pour les lingettes en coton bio 6 - 7 et 10/10, soit un total de 23/30.

Ce qui nous donne le podium suivant: les lingettes en bambou, suivies de celles en coton. Sur la dernière marche, les lingettes en polyester.