On a testé 5 mozzarellas de grandes surfaces

Le match de la mozzarella - On n'est pas des pigeons (92/183) - 27/05/2021 Le match de la mozzarella se joue entre cinq marques" premier prix" et cinq grandes surfaces. Pietro est d'origine sicilienne, il tient une épicerie fine italienne et il teste ces produits au lait de vache et dont le prix n'atteint pas un euro. Les critères suivant sont retenus: texture, goût, sel, aspect laiteux et forme. Pour Pietro, ces produits sont industriels mais acceptables. Le vainqueur est le produit Lidl, suivi du produit Aldi et, en troisième position, le produit Colruyt.