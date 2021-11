On a surpris un serrurier peu scrupuleux aux pratiques abusives

Notre enquête a débuté par le témoignage interpellant de Chantal Bleu. Cette habitante de Couvin est encore sous le choc, bien que les faits qu’elle nous rapporte remontent à plusieurs semaines. "C’est une arnaque ! 600 euros ! C’est quand même une somme ça ! Je les ai donnés ! Je les ai donnés, mais ça me reste là… Et je crois que ça me restera toujours là !"

Tout a commencé par une clé qui se brise dans une serrure. Un classique. Chantal appelle alors un serrurier. Au téléphone, on lui annonce 220 euros pour l’intervention. Après l’ouverture de la porte, ce montant grimpe à 600 euros. "Il me demande de recopier la phrase : "Devis reçu avant travaux, lu et approuvé !" et de signer. Je m’exécute." nous raconte Chantal. "Vous n’avez pas reçu de devis ?" , lui demandons-nous. "Ah non !" , nous certifie Chantal. Le serrurier justifie ce montant de 600 euros par le changement complet de la serrure, barillet et jeu de clés compris. "Je n’en sais rien, moi. Je ne sais pas combien peut coûter un barillet. C’est la première fois que cela m’arrive." , se désole-t-elle.

Pour en avoir le cœur net, nous avons soumis les anciens et nouveaux éléments de fermeture de la porte de Chantal au regard d’un serrurier de la ville voisine, qui a, lui, pignon sur rue. "Un véritable professionnel honnête, il l’ouvre sans problème et après combien de temps ?" , lui demandons-nous. "Sans problème ! Grand maximum, cinq minutes ! Grand maximum !" nous répond Serge Hardenne, serrurier à Chimay. "Et aucune raison de changer le barillet ?" ,enchaînons-nous. "Non, pour nous, non ! Non ! Pas pour une histoire comme ça." nous certifie-t-il enfin.