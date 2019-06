On a créé le vin Frankenstein, le vin sans raisin

Le Belge est un grand amateur de vin mais également un bon connaisseur du milieu viticole. Il sait donc naturellement que le produit de base pour obtenir du vin, c’est le raisin. Car le jus de raisin, sous l’action des levures, se transforme en alcool. Le travail du vigneron permettra d’obtenir (ou non) un breuvage de qualité. Mais pourquoi donc gérer des vignes, investir dans du matériel et du personnel ainsi qu’attendre de longs mois pour commercialiser ses bouteilles alors qu’on pourrait le faire en quelques minutes ? Le vin sans raisin, le vin mutant ou Frankenstein existe, on l’a fabriqué et testé.

Une recette à trois euros

Pour fabriquer du faux vin, on a surtout besoin d’eau, de sucre et d’éthanol. Un peu de colorants, d’arômes de fruits, d’exhausteurs de goût et de glycérol, apportant le gras et la structure. La recette a été créée à l’école d’œnologie Inter Wine & Dine, dirigée par le sommelier et professeur de mathématiques Fabrizio Bucella et son assistant Arnaud. C’est ce dernier qui a tâtonné quelques semaines avant de maîtriser la formule magique et la reproduire devant nous. Au terme de savants mélanges et d’un quart d’heure de concentration, le pseudo-vin voit le jour. Avec une robe jaune pale, il fait parfaitement illusion. Pour obtenir quelque chose de correct, on a dû créer un vin de type moelleux, donc sucré. Le taux d’alcool est également beaucoup plus faible, n’atteignant pas les 10 degrés. Mais le prix est imbattable : 3,3 euros la bouteille en achetant les ingrédients dans le commerce, comme tout le monde.

A l’épreuve du terrain

Après la fabrication, la dégustation. Une bouteille de Monbazillac à plus de 8 euros dans une main, notre vin mutant dans l’autre, nous avons arpenté le campus de l’ULB pour faire goûter les vins à l’aveugle. On a alors simplement demandé aux testeurs quel vin ils préféraient. Si le Monbazillac a recueilli un peu plus de voix, le vin synthétique n’a pas démérité. Personne ne l’a trouvé mauvais et surtout, personne n’a pu identifier le fait qu’il ne s’agissait pas de vin. Les gens étaient persuadés qu’ils allaient d’office déguster deux vins. Si on leur avait demandé d’identifier l’imposteur, nul doute que peu seraient tombés dans le piège.

Si la petite expérience prête à sourire, elle permet d’attirer l’attention sur la facilité avec laquelle on peut gruger le consommateur. Et s’il y a peu de chance que les vins Frankenstein débarquent demain dans nos magasins, il n’est pas impossible que des boissons de ce type soient un jour commercialisées. Plusieurs sociétés américaines développent des produits similaires, c’est un signe qui ne trompe pas…