Obtenir des médicaments de l'étranger moins chers, la belle aubaine

Des sociétés ont flairé la bonne affaire. Elles importent depuis d'autres pays européens des lots complets de médicaments pour les revendre chez nous. Ça s'appelle l'importation parallèle de médicaments. C'est légal et même encouragé par l'Europe. Le médicament existe sur le marché belge, mais des firmes l'importent malgré tout depuis un autre pays de l'Union Européenne où il est moins cher. La différence de prix, c'est, en partie, pour leurs poches, celles du pharmacien et parfois celles du patient.

C'est un phénomène très discret, celui des médicaments importés. Vous pourriez en avoir déjà consommé sans même vous en être aperçu. Pour cause, les différences entre boites sont subtiles, comme nous l'explique Bernard Guillaume, assistant en pharmacie à Mons, avec deux boites d'un même médicament, l'une provenant du marché belge et l'autre prévue initialement au marché du Royaume-Uni : "Niveau différences de boites, il n'y a pas grande différence, sauf que sur le produit importé, il y a toutes les indications qu'on peut retrouver justement, le fait que c'est un produit importé, normalement destiné au Royaume-Uni. Et alors, au niveau des plaquettes, on peut voir également une petite différence où là, il y a un recollage à l'arrière par rapport à la plaquette, sinon les comprimés eux restent, par exemple, complètement les mêmes." Autre exemple, un peu plus visible cette fois, avec deux autres boites toujours d'un même médicament : "On voit clairement que la boite a été, non pas reconditionnée, mais ré-étiquetée, donc on peut voir que la boite... On voit encore, malgré tout, l'ancienne boite dessous. Sinon, au niveau des coloris, on reste sur les mêmes couleurs, pareil, au niveau des comprimés. Les comprimés restent exactement les mêmes." Pour pouvoir importer un médicament qui existe déjà sur le marché belge, les règles sont strictes. Un : le médicament importé doit avoir le même nom commercial que le médicament belge. Deux : il doit contenir une nouvelle notice dans les trois langues du pays. Trois : la boite doit mentionner le pays d'importation du médicament.

Tirer les prix vers le bas

Nous nous sommes rendus au cœur de l'un des grands centres de distribution de médicaments en Belgique. Ils arrivent ici de toute l'Europe. Importer des produits qui existent déjà sur le marché belge, cette opération semble rentable, comme nous l'explique Léon Van Rompay, porte-parole de la société PI Pharma, spécialisée dans l'importation parallèle de médicaments : "Il y a des coûts, mais on achète le médicament ailleurs meilleur marché et on ne voit pas pourquoi les Belges devraient payer leurs médicaments plus chers, par exemple, que d'autres Européens. C'est pourquoi on les importe et on met la pression sur les originaux pour qu'ils descendent leurs prix." Avec cette concurrence, le prix de plusieurs médicaments aurait déjà été tiré vers le bas, toujours selon Léon Van Rompay : "Il y a plus de trois cent médicaments que nous avions, que nous n'avons plus sur le marché, vu le fait que l'original a descendu son prix et quand ils descendent le prix, pour nous, ce n'est plus économiquement rentable et on arrête le produit et on cherche d'autres produits."

Des parts de marché très faibles

Le premier gagnant de ce système, c'est bien l'importateur. Les pharmaciens eux ne sont pas tellement intéressés. D'autant moins que leur patients émettent parfois certaines craintes à l'égard de ces médicaments, comme nous l'explique Alain Chaspierre, président de l'Association Pharmaceutique Belge : "Ces médicaments sont contrôlés, donc sont de la même qualité que les autres. Il n'y a pas de souci à ce niveau, mais c'est un médicament importé d'un autre pays européen vers la Belgique, avec les conditions qualitatives qui sont respectées dans le pays. Donc, je pense qu'on ne doit pas trop se tracasser sur l'approche qualitative. Ce qui perturbe parfois les patients, c'est de constater qu'en dessous du blister, il y a une autre langue qui est écrite et ça, ça perturbe parfois les gens." Moins de deux pour cent des médicaments vendus en pharmacie seraient issus de l'importation parallèle. C'est peu.

Le pharmacien pourtant y gagnerait aussi. Leurs marges bénéficiaires seraient légèrement plus intéressantes sur ces produits importés. Et le patient, lui? Gagnant ou pas? Bernard Guillaume, assistant en pharmacie à Mons : "Il y a un intérêt aussi pour le patient, parce que certains produits sont moins chers. On a le cas d'une patiente. Là, il y a trois euros de différence à la boite. Donc, c'est vrai que trois euros par mois, faites le compte sur une année." L'importation parallèle aurait un autre avantage. Elle permettrait de combler des manques chez nous. "Par exemple, donc on prend, l'Adalat, ici, ce produit-ci, pour le moment le produit destiné au marché belge "classique", est indisponible, rupture de stock chez le fournisseur. On n'a pas de raison spécifique. Celui-ci, est le produit importé, lui est toujours disponible et donc, on peut continuer à donner le traitement au patient." Il n'y aurait donc rien à craindre des médicaments importés. Bien au contraire. A plus ou moins long terme, leurs effets se font ressentir aussi sur votre porte-feuille.