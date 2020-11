Nouvelles mesures : les lourdes attentes des commerçants

Coiffeurs et restaurateurs toujours à l’arrêt

Sincèrement, on n’attend rien ! Enfin, on n’attend rien, on est tous dégoûtés !

Première rencontre surréaliste dans le désert commercial qu’est devenu le vieux Namur : un coiffeur. Cédric Pochet a troqué sa paire de ciseaux contre une scie circulaire. En somme, il ne coupe plus de cheveux, mais du bois. Il débite, dépité qu’il est après maintenant un mois de fermeture forcée. Il est le premier à répondre à notre question : "Sincèrement, on n’attend rien ! Enfin, on n’attend rien, on est tous dégoûtés ! J’espère qu’on va nous laisser ouvrir pour les fêtes, mais j’avoue qu’ici, je n’attends rien, je pense que c’est un peu trop top."

On est vraiment livrés à nous-même. On ne sait pas vers quoi on va.

Autre secteur fortement touché : l’horeca. David Cheller, patron d’un restaurant à Namur, attend toujours ses aides. Rien ne rentre et pourtant le loyer lui doit être payé. Les problèmes de trésorerie, cependant, ce n’est pas encore ce qui le mine le plus pour le moment. "Ce qu’on espère, c’est effectivement comme beaucoup de gens, ce sont des dates, ce qui nous permettra de poser un avenir sur notre métier. Donc, là, on est vraiment livrés à nous-même. On ne sait pas vers quoi on va, on voit d’autres pays qui eux déconfinent certains restaurants comme l’Espagne et certainement encore d’autres pays. Quand on a fermé, on nous fermait pour quinze jours, et aujourd’hui, eh bien, il n’y a toujours pas d’échéance, toujours pas de date." Réouverture prévue dans une semaine, un mois, trois mois ? Impossible à savoir pour David Cheller et d’autres restaurateurs.