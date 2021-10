Nouvelle tuile pour le photovoltaïque : les surtensions sur le réseau paralysent certaines installations

Des règles liées à l’octroi des certificats verts modifiées en cours de route, une nouvelle redevance depuis l’an dernier… et comme si tout cela ne suffisait pas, voilà que de nombreux producteurs, que l’on appelle des prosumers, sont confrontés à des problèmes réguliers de coupure de leur installation et donc à une incapacité à produire leur électricité verte !

Les onduleurs permettent de transformer le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif à usage domestique. Or ils se mettent en en sécurité et stoppent la production photovoltaïque .

Lorsqu’il fait très beau et que la production de toutes ces installations est à son maximum , ce qui n’est pas consommé est envoyé sur le réseau. Cette injection massive à certains moments de la journée et de l’année provoque une surtension sur le réseau qui, à son tour, entraîne l’arrêt des onduleurs.

Chez Christophe Lombart, le problème perdure depuis 3 ans. "Moi, j’ai installé mes panneaux dans un but purement écologique, dit-il, et voilà que je me retrouve à payer pour consommer. C’est incompréhensible d’autant que l’on a encouragé les gens à investir dans le photovoltaïque sans adapter le réseau."

Des prosumers mécontents, il y en a de plus en plus et à travers toute la Wallonie ! Alors que font les gestionnaires de réseau ?

La solution, c’est de modifier le câblage mais cela nécessite de gros investissements à long terme !

Nous avons interrogé l’un d’eux, Resa, qui opère en province de Liège. "Nous sommes bien conscients du problème, explique la porte-parole, Laetitia Naklicki, il faut souligner d’emblée qu’il vient, en partie, du fait que certains prosumers ont des installations surdimensionnées. Cela dit, nous tentons d’y remédier quand nous le pouvons, mais ce n’est pas simple. Nous pouvons intervenir au niveau des cabines en réduisant la tension mais cela risque de poser des soucis dans d’autres foyers. La solution la plus durable, c’est de modifier le câblage, mais cela nécessite de plus gros investissements à plus long terme et qui doivent être décidés par le régulateur dont nous dépendons."

Autrement dit, la décision doit être politique. Alors, qu’en est-il ?

Cela devrait se concrétiser dans l’année qui vient jusqu’en 2026

Le ministre de l’énergie, l’écolo Philippe Henry, promet des investissements sur le réseau. "Ils sont inscrits dans le plan de relance de la Wallonie, explique-t-il, et devraient se concrétiser dans l’année qui vient jusqu’en 2026."

En attendant, le ministre encourage les prosumers à consommer un maximum quand leur production est au plus haut. "Il existe des primes visant à soutenir l’investissement dans la domotique, précise-t-il, afin de programmer automatiquement les appareils électriques en journée."

En attendant, les prosumers impactés par ce problème désespèrent. "A refaire, je n’installerais plus de panneaux", affirment en cœur nos deux témoins.