Nouveauté: une glace protéinée made in La Louvière

En Belgique, il existe des glaces lights ou sans "sucre" mais des glaces protéinées, c'est une première chez nous! Banane, chocolat, vanille et fraise, quatre saveurs pour cette nouvelle glace artisanale qui contient 12 grammes de protéines pour 100 grammes. D'où son nom : Twelve. Riche en protéines, faible en matière grasse, faible en sucre. Est-ce un produit idéal? Une nutritionniste nous éclaire. Nous avons aussi été voir la fabrication de ces glaces dans un atelier de La Louvière où le jeune ingénieur de gestion, Scotty Maigre, le créateur, nous dévoile ce nouveau produit.

Fou de nutrition et de fitness, de sport en général, Scotty Maigre rêvait de créer un produit santé. Ce jeune ingénieur de gestion qui termine ses études à l'UCL Mons, a développé cette idée lors d'un cours d'entrepreneuriat et ce, parallèlement à ses études. Il en a même fait son sujet de mémoire. Aujourd'hui, il la concrétise en y associant son ami d'enfance : "Antonio, mon meilleur ami qui est devenu mon associé, travaillait dans la mini fabrique artisanale des glaces de ses parents ici à La Louvière et un soir, on en a discuté, on s'est dit qu'on allait fabriquer de la glace diététique." Et cela n'a pas été évident de trouver le recette qu'ils voulaient saine et savoureuse comme nous l'explique Antonio Pellecchia qui termine son bac en ingénieur industriel à HEH Mons : "Au niveau de la graisse, nos glaces contiennent environ 0,5 grammes à 1 gramme pour 100 grammes donc dix fois moins qu'une glace industrielle et cinq fois moins de sucre. On a du innover, ne pas mettre du sucre dans une glace, notamment pour mon père qui est glacier, cela a été très dur a accepter...".

Le goût?

Une glace dont la recette est différente mais au niveau du goût? Qu'en pensent les habitants de la cité des loups? "Elle n'est pas trop sucrée. On sent fort la banane. Elle est bonne. Elle n'est pas écœurante. Elle est irréprochable. Le gout vanille est discret. Le gout y est mais la couleur n'y est pas." Logique, vu qu'il n'y a aucun colorant. Cette glace contient des bananes entières et fraîches, les fraises sont aussi entières mais surgelées. Scotty Maigre nous explique : "C'est impossible d'avoir des fraises toute l'année, nous avons donc opté pour des surgelées et comme édulcorant, nous en avons choisi un naturel, le xylitol, plus communément appelé sucre de bouleau, c'est un sucre qui a un très faible indice glycémique. Il ne va pas faire monter la glycémie et protège l'hygiène buccale. Cela protège des caries. Il y a aussi de l'inuline, qui provient de la racine de chicorée. C'est une fibre qui a un pouvoir sucrant 40% inférieur au sucre qui apporte des fibres de manière naturelle tout en améliorant la qualité de la flore intestinale grâce à des bifido-bactéries. Les protéines viennent du petit lait appelé aussi lactosérum, le lait a été travaillé pour retirer le sucre, et la matière grasse. Cela va nous permettre d'avoir une glace très protéinée ce qui correspond pour 100 grammes à un demi blanc de poulet".

Un glace saine?

La neuro-nutritionniste, Dr. Florence Tassignon, a analysé la composition de ces glaces : "Il y a nettement moins de matière grasse Trans, très présente dans les produits industriels. C'est relativement intéressant dans le cadre d'un régime cétogène et chez les sportifs. Cela peut être une bonne approche aussi pour se faire plaisir chez les diabétiques ou les gens qui sont insulino-résistants, plus sensibles aux glucides pour avoir une régime un peu moins hyper hypoglycémiant et se faire plaisir quand même en mangeant de la glace. Mais cette glace reste un produit sucré. Elle est bonne pour la santé même si avoir trop de protéines, ce n'est pas toujours conseillé pour tout le monde. Cela va surcharger les reins, maintenant, si c'est juste en mangeant de la glace protéinée, il faudrait en manger beaucoup".

Cher?

Le prix du pot de 188 ml est entre 3,99 euros et 4,50 euros suivant le détaillant qui revendra ces glaces. Nos goûteurs estiment que c'est cher. Scotty Maigre explique pourquoi ce prix : "On est sur un produit qui comprend des ingrédients santés donc plus chers que ceux que l'on retrouve dans une glace industrielle". Ces glaces sont en vente dans certains magasins de nutrition et salles de sport. Un produit sain de confection artisanale fabriqué chez nous que l'on peut déguster, sans trop culpabiliser.