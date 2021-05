Nouveau sac bleu : encore peu de plastique recyclé sur le sol belge, mais les lignes bougent

Déchets: le tri du sac bleu - On n'est pas des pigeons (92/183) - 27/05/2021 En matière de déchets, le nouveau sac bleu, utilisé par dix millions de belges, représente plus de huit kilos par habitant et par an. Il contient, comme avant, les emballages métalliques, les cartons à boissons, les bouteilles et les flacons en plastique auxquels sont venus s'ajouter les films, pots et barquettes en plastique. Une fois récoltés, ces déchets partent vers un centre de tri. A Couillet notamment : dés juillet, le centre accueillera 34 000 tonnes de déchets par an ce qui demande des investissements nouveaux. Mais, une fois triés, que deviennent ces déchets? Le taux de recyclage est, en fait, de 50 %, ce qui est supérieur à ce que demande l'Europe. Quant au recyclage des plastiques, il se fait encore essentiellement à l'étranger. Mais, les travaux d'une usine de recyclage de bouteilles en plastique démarreront en octobre juste en face du centre de tri de Couillet.