Nouveau confinement ? L'inquiétude grandit aussi dans les magasins de jeux et de jouets

Le spectre d’un nouveau confinement et d’une fermeture plane aussi sur les magasins de jouets. A quelques de semaines de St Nicolas et de Noël, le secteur redoute plus que tout une obligation de fermer même si des stratégies sont en place.

Alors que le chiffre d’affaires était en belle croissance ces dernières semaines, les consommateurs semblaient anticiper leurs achats pour les fêtes de fin d’année, aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prédomine. Une fermeture des magasins à cause d’un nouveau confinement serait une catastrophe.

Si jamais nous devions fermer, pour nous ce serait vraiment dramatique…

Il existe bien des alternatives mises en place par certains magasins via la vente en ligne, le "click and collect", la livraison à domicile ou encore le "personal shopper" (une prise de rendez-vous où le client peut profiter du magasin et d’un vendeur pour lui tout seul), mais tout cela ne peut compenser la vente en magasins surtout en cette période comme le résume Cédric Haleng, Marketing manager de "Jouets Broze": "Novembre et Décembre représentent 50% du chiffre d’affaires de l’année, donc si jamais nous devions fermer pour nous ce serait vraiment dramatique".